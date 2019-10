Paura a Torrechiara: grosso cinghiale distrugge tre auto

Un grosso cinghiale, che si trovava nei pressi della strada Massese a Torrechiara, ha danneggiato in modo rilevante tre automobili che, in quel momento, stavano passando lungo il tratto di strada. Paura, nella serata di martedì 22 ottobre, per lo scontro con il grosso animale che, in un primo momento si è schiantato contro una Panda e poi ha urtato un'altra auto. In tutti e due i casi le auto hanno subito danni rilevanti. Il cinghiale si è poi scontrato anche con una terza auto, sotto alla quale è rimasto incastrato. Sul posto i carabinieri e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti tra le persone presenti all'interno delle auto.