Cittadella chiusa per Notre Dame de Paris: le proteste dei cittadini

Come già avvenuto nei giorni scorsi per i concerti di Salmo e di Antonello Venditti, che tante polemiche hanno provocato per l'orario di chiusura delle performance e per questioni legate al volume dei suoni, il parco Cittadella, meta storica di tantissimi parmigiani e parmigiane che utilizzano l'area verde per allenamenti, corse all'aperto e come luogo di ritrovo, anche per bambini ed anziani, è chiusa per permettere l'allestimento del musical 'Notre Dame de Paris' di Riccardo Cocciante. I tanti cittadini che ieri mattina e stamattina si sono recati al parco si sono accorti della chiusura ed hanno protestato.