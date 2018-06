Cittadella Music Festival, le modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione "Cittadella Music Festival", che si svolgerà il 21, 22 e 23 giugno, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: Dal 20 al 24 giugno: destituzione di 20 stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Pizzi, intersezione via Frugoni, dalle 0 alle 24.

Dal 21 al 23 giugno, dalle 14 alle 2 del giorno successivo, verrà istituito il divieto di circolazione e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, dalle 0 alle 24, per i seguenti tratti stradali: via Passo Buole, tratto compreso tra via Smeraldi ed il Parco Cittadella; viale delle Rimembranze, da via Vitali a via Nervesa; via M. Godi; via Italo Pizzi.

In via Smeraldi verrà istituito il senso unico di marcia direzione est verso ovest. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.La Polizia Municipale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare