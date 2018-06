Cittadella Music Festival: tutti i divieti

Divieto di introduzione, vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche con gradazione superiore ai 5° gradi, in contenitori di qualunque specie e materiale e divieto di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine di alluminio, in occasione dell’evento denominato “CITTADELLA MUSIC FESTIVAL”, previsto nelle date 21-22-23 giugno 2018 presso il Parco Cittadella.

In occasione dell’evento denominato “CITTADELLA MUSIC FESTIVAL”, presso il Parco Cittadella, dalle ore 19.00 di giovedì 21 alle ore 00.30 di venerdì 22 giugno 2018, dalle ore 19.00 di venerdì 22 alle ore 00.30 di sabato 23 giugno, dalle ore 14.30 di sabato 23 alle ore 00.30 di domenica 24 giugno 2018, i divieti di seguito riportati:

1. divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: v.le Martiri della Liberazione, v.le Solferino, via Duca Alessandro e P.le Risorgimento;

2. divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di somministrazione e vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica;

3. divieto assoluto di introdurre nell’area del Parco della Cittadella, in cui si terrà l’evento, contenitori di alimenti e bevande in vetro o alluminio.

Di dare atto che il divieto di cui al punto 1. può essere derogato, limitatamente alla categoria degli alcolici fino a 21°, in caso di

* somministrazione effettuata congiuntamente ai pasti nei pubblici esercizi rientranti nel perimetro sopra indicato nelle serate del 21 e 22 giugno;

* somministrazione effettuata congiuntamente ai pasti nei pubblici esercizi rientranti nel perimetro sopra indicato ma esterni al Parco della cittadella, nella serata del 23 giugno.

AVVERTE

che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 bis, c.1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma ed invio ai mezzi di informazione.