Le cinque gelaterie migliori di Parma

Con l'arrivo, ormai alle porte, della stagione estiva è tempo di gelati e di gelaterie. Quelle della nostra città sono affollate da settimane, complice il caldo di queste giornate. Nella nostra città abbiamo individuato cinque gelaterie tra le tante presenti e, come sempre, aspettiamo i vostri commenti su queste scelte.

Acqua, latte, zucchero, proteine e fibre vegetali: la lista degli ingredienti è la più breve possibile. Nessun emulsionante, addensante, colorante, conservante o aroma aggiunto. Il resto è fatto dalle materie prime, accuratamente selezionate e abbinate con creatività: frutta fresca da mercati locali o consorzi certificati, cultivar antiche da aziende agricole biologiche ecc. Anche il latte, se non strettamente necessario, è escluso, per andare incontro a chi soffre di intolleranze o ha a cuore la cucina etica Vegan: è il caso dei sorbetti, realizzati anche con materie prime diverse dalla frutta per offrire a tutti gusti classici come il cioccolato, la nocciola, il caffè e il pistacchio.

La sfida è tanto semplice quanto folle: creare un ottimo gelato senza alcun additivo, né naturale né artificiale. Un gelato che sia il più puro possibile per valorizzare al massimo ogni singola materia prima e offrire un’esperienza gustativa non attenuata da nulla. È inseguendo questa sfida che Stefano Guizzetti, tecnologo alimentare, a febbraio 2013 fonda Ciacco a Parma: un laboratorio a vista, un menù dai gusti insoliti e tante coppette bianche piene di un gelato corposo, ma leggero e facile da digerire. Inizia la filosofia del ‘senz’altro’: dalla lista ingredienti si escludono tutti gli elementi che non siano già naturalmente presenti nelle materie prime impiegate ogni giorno in negozio.

Noi gelatieri di Emilia Cremeria vogliamo creare un legame speciale tra il territorio e il mondo del gelato, utilizzando solo materie prime di qualità, attentamente selezionate per realizzare un gelato che parli da sé. Grazie alle nostre diverse esperienze nel settore e alla nostra profonda passione, riusciamo a ricavare tutto ciò che c’è di buono nella realtà artigianale e gelataia italiana. Emilia Cremeria segue ogni singola fase del business, con occhi sempre attenti alla ricerca e all’innovazione.

Per questo abbiamo deciso di puntare sulla qualità del nostro gelato attraverso la più completa trasparenza. Tutti i giorni produciamo in ogni nostra bottega le miscele, la perfetta base dei nostri freschissimi gelati. Un gelato preparato ogni giorno con passione, senza grassi idrogenati o coloranti artificiali. Freschezza è senz’ombra di dubbio la parola alla base di tutta la nostra esperienza. Non trascorrerà giorno in cui in ogni nostro punto vendita il gelato non sarà prodotto quotidianamente con le migliori materie prime, eccellenti e fresche. Nel nostro gelato trovi solo e sempre ingredienti eccezionali, come il latte Alta Qualità, frutta fresca e zucchero di canna. La volontà di valorizzare il territorio attraverso eccellenze regionali e prodotti IGP e DOP, rendono il nostro gelato unico, con un sapore d’altri tempi e irresistibilmente cremoso. Ne sono testimoni i tantissimi gusti che creiamo durante l’anno, gusti autentici e genuini che nascono per soddisfare ogni tuo piccolo desiderio. Rispettare la tradizione significa per tutti noi non abbandonare l’utilizzo di materie prime di qualità, ma avvalorare il loro utilizzo in ogni singola fase produttiva. Benvenuto nel nostro mondo, benvenuto nel mondo di Emilia Cremeria