Ecco dove bere i migliori cocktail di Parma

Con l'arrivo dell'estate viene sempre più voglia di gustare un cocktail all'aperto, magari seduti ad un tavolino in centro città dopo una giornata di lavoro intensa. Abbiamo scelto per voi quattro locali dove bere ottimi cocktail a Parma. Non è una classifica vera e propria ma semplici consigli: siamo aperti a tutti i commenti ed i suggerimenti che arriveranno dai nostri lettori e dalle nostre lettrici.

Escape Cafè - TiKi Bar Parma - Via La Spezia, 108 Parma

Nel locale potete trovare l'atmosfera esotica tra i nostri drink accompagnati dall'aperitivo con sushi. Vasta gamma di cocktail e liquori, il locale è adatto per eventi e compagnie

Piano A Drink & Kitchen - Piazzale San Lorenzo, 1 Parma

Bar accogliente pronto a soddisfare le esigenze dei clienti con pranzi, aperitivi ecene sfiziose ma soprattutto con cocktail eccezionali

Le Malve - Strada Farini, 12 Parma

Tutte le sere nel cuore della movida propone stuzzicherie della tradizione Parmigiana e i più vari aperitivi e cocktail, potrai anche scegliere i vini della nostra esclusiva enoteca. Dal 2009 sotto la gestione di Arte Dolciaria. Trovi Le Malve nel centro della “movida” di Parma

Gazebo di Nottingham - Viale Toscanini, 4 Parma