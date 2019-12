Qualità della vita: Parma recupera 19 posizioni e sale al decimo posto

Parma si piazza in decima posizione e chiude la top ten delle città con la migliore qualità della vita in Italia, nella classifica generale 2019, per quanto riguarda l'indagine del 'Sole 24Ore' che, come ogni anno, riporta le posizione delle varie città. La nostra città fa un balzo in avanti, recuperando ben 19 posizioni rispetto alla stessa classifica dell'anno scorso. In prima posizione per il 2019 c'è la città di Milano, in seconda e terza rispettivamente Bolzano e Trento, seguite da Aosta.

Parma si piazza al quarto posto per quanto riguarda Ricchezza e Consumi, al 39esimo per ambiente e servizi, al 66esimo per giustizia e sicurezza, al 21esimo per affari e lavoro, al 28esimo per demografia e società, al 27esimo per cultura e tempo libero.

Nella top ten delle province più vivibili, dove si incontrano anche Trieste (5ª) e Treviso (8ª), quest'anno entra la provincia di Monza e Brianza, che sale di 17 posizioni fino alla sesta, Verona che ne guadagna sette e arriva al settimo posto e - a chiudere la top ten - Venezia e Parma che salgono rispettivamente di 25 e 19 piazzamenti.