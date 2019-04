Chiusura delle cliniche Idea Sorriso: Federconsumatori e ANCOD aiutano i pazienti in difficoltà

Federconsumatori è attiva nella tutela dei pazienti di Idea Sorriso. Già diverse decine di persone si sono rivolte agli sportelli, per essere tutelati sia per i problemi legati al contratto di finanziamento, che per gli aspetti di responsabilità medica.

I gruppi associati ad ANCOD (DentalPro, CareDent, Vitaldent, Primo, HDental, DentalCoop) si rendono disponibili, qualora i pazienti in difficoltà lo desiderassero, a portare a termine le cure, eseguendo i trattamenti residui al puro costo.

I gruppi associati ANCOD dispongono di un elevato numero di centri nelle province dove si trovano i centri Idea Sorriso che hanno chiuso. Questo dimostra la valenza, anche sociale, che possono avere i gruppi organizzati che, grazie alle proprie dimensioni e presenza sul territorio, possono sopperire a situazioni di difficoltà di qualunque operatore del settore.

I pazienti Idea Sorriso in difficoltà possono rivolgersi alla sede più vicina di Federconsumatori oppure scrivere all’indirizzo email nazionale federconsumatori@federconsumatori.it