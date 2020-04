Coldiretti: scatta la solidarietà nei confronti delle persone più bisognose

Coldiretti, Terranostra e Agrimercato di Parma coi produttori dei mercati di Campagna Amica, nell’ambito delle iniziative “spesa sospesa”, danno avvio ad una azione di solidarietà nei confronti delle persone più bisognose, a partire dalla festività della Pasqua”.

Lo comunica il Direttore di Coldiretti Parma Alessandro Corsini evidenziando che “il mondo agricolo ancora una volta esprime la sua fattiva collaborazione nei momenti di difficoltà e vicinanza a chi oggi, ai tempi dell’emergenza sanitaria del coronavirus, si trova in situazioni di maggior bisogno per povertà, perdita del lavoro e incertezza per il futuro”, e ringrazia i produttori agricoli per la loro disponibilità e il Presidente di Emporio Solidale Giacomo Vezzani, con il quale si è concertata l’iniziativa solidale.

L’iniziativa – comunica Coldiretti Parma - prevede la donazione di 10 pacchi di generi alimentari che saranno distribuiti, in occasione delle festività imminenti e anche in seguito considerata la grande richiesta a causa della situazione di emergenza, attraverso Emporio Solidale alle famiglie indigenti.

“La particolarità di questi pacchi - commenta la Presidente di Agrimercato Parma Paola Bartoli e Viceresponsabile provinciale Coldiretti Donne Impresa Parma – è quella di contenere i prodotti agricoli provenienti dalla rete Campagna Amica di Parma, tutti di ottima qualità, di stagione, sostenibili, rigorosamente Made in Italy e legati al territorio. Come Coldiretti Donne Impresa Parma siamo attente alle fasce più deboli della popolazione specialmente in questo particolare momento di difficoltà e condividiamo e sosteniamo l’iniziativa.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti i soci Coldiretti possono contribuire con prodotti o con donazioni economiche e anche tutti i cittadini che desiderino condividere questa azione di solidarietà. Per aderire – conclude Coldiretti – si può fare una donazione economica da versare sul conto corrente attivato da Fondazione Campagna Amica: IT43V0200805364000030087695 e Campagna Amica provvederà con il ricavato ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che verranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose nel territorio di Parma. Per questo è fondamentale indicare nella causale, oltre a “Spesa Sospesa Campagna Amica”, anche il nome, cognome e indirizzo comprensivo del comune di residenza e della provincia dove far arrivare la spesa.