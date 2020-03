Collecchio: proroga sospensione Centro diurno e Taxi sociale

L'Azienda Pedemontana Sociale ha prorogato la sospensione dell’attività del Centro diurno per anziani e del Taxi sociale, limitatamente al comune di Collecchio e fatte salve nuove disposizioni, fino a domenica 8 marzo. I due servizi erano stati già sospesi a scopo preventivo dal 28 febbraio al 5 marzo, in relazione al caso della persona risultata positiva al Coronavirus a Collecchio. Gli utenti, gli operatori e i volontari restano in isolamento e sorveglianza domiciliare a scopo precauzionale in attesa di ulteriori approfondimenti. L’Azienda Usl e Azienda Pedemontana Sociale, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, hanno naturalmente attivato tutte le procedure previste dai protocolli nazionali e regionali per controllo, prevenzione e contenimento della diffusione del virus e, al momento non è necessario adottare altre misure.