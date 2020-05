Colorno: da sabato 30 maggio verrà installato un semaforo all’incrocio di via Fontanella

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che a partire dalle ore 9 di sabato 30 maggio prossimo, sarà installato un semaforo sulla SP. 34 Padana Orientale, in corrispondenza dell’incrocio con Via Fontanella in Comune di Colorno.

“Abbiamo preso questa decisione per mettere in sicurezza l’intersezione tra la strada provinciale e quella comunale, dove in passato si sono verificati numerosi incidenti alcuni purtroppo anche mortali – spiega il Presidente della Provincia Diego Rossi - La Provincia di Parma, insieme al Comune di Colorno, aveva preso già varie misure per garantire la riduzione della velocità dei mezzi in avvicinamento all’incrocio, come la segnaletica verticale luminosa e le bande sonore di rallentamento orizzontali. Ma continuano a verificarsi incidenti. Ora proviamo, in via sperimentale e provvisoria, anche col semaforo. Questa soluzione ci era stata proposta dai sindaci di Colorno Christian Stocchi e Sorbolo Mezzani Nicola Cesari, anche in qualità di presidente dell’Unione Bassa Est Parmense. Continuiamo a raccomandare agli automobilisti di moderare la velocità, per prevenire gli incidenti più gravi, e salvare se stessi e gli altri”



I lavori per l’installazione del semaforo sono svolti con la compartecipazione del Comune di Colorno.