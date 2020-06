Columbus: il 26 giugno presidio dei lavoratori contro i licenziamenti

Il prossimo venerdì 26 giugno, in coincidenza con un tavolo di confronto presso il Comune, si svolgerà in Piazza Garibaldi a Parma, dalle 14.30 alle 17.30, un presidio dei lavoratori della Columbus, aperto a tutti coloro che vorranno portare concreta solidarietà.

La mobilitazione è proclamata da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil per contrastare la scomparsa di un'azienda che rappresenta un patrimonio per il territorio e che sarebbe una sconfitta per tutti.

"La proprietà purtroppo - si legge in una nota - non arretra nella scelta di distruggere storia e competenze di uno storico stabilimento produttivo di trasformazione del pomodoro del nostro territorio, non vuole riconoscere i giusti ammortizzatori sociali, né interessarsi delle ricadute socio-economiche conseguenti alla perdita dei posti di lavoro, diserta i tavoli istituzionali e si sottrae alle responsabilità verso un territorio che le ha permesso da decenni di fare impresa.

Non si può chiudere una fabbrica a cuor leggero, in modo vile, senza confronto con sindacato, istituzioni e lavoratori. Con le giuste misure di sicurezza e il distanziamento tra le persone, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil invitano alla partecipazione per gridare alla città il dissenso verso questa scelta".