Commemorazione 8 settembre: “Anniversario della Resistenza e della Liberazione”

La cerimonia di commemorazione dell’8 settembre prenderà avvio, sabato 8 settembre 2018, alle 9.15, con ritrovo sotto i Portici del Grano, e proseguirà, con la deposizione di varie corone di alloro commemorative, nei punti più significativi della città con l'avvio del corteo istituzionale, alle 9.30, dai Portici del Grano. Alle 9.35, è prevista la prima tappa in borgo San Vitale, dove si costituì il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale. Alle 9.50, seconda tappa nelle ex carceri, in piazzale San Francesco. Alle 10.10, tappa al Tiro a Segno Nazionale, in via Reggio, al monumento che ricorda gli ammiragli Campioni e Mascherpa. Alle 10.35, sosta al Palazzo Ducale ex sede della scuola di applicazione di fanteria, ora sede del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ingresso carraio via della Fonderie. Alle 11 in piazzale Rondani al monumento delle Barricate. Alle 11.10, in piazzale Marsala, sulla lapide che ricorda il 33° Reggimento Carristi. Alle 11.25 al cimitero della Villetta, lapide dei caduti in guerra.

Alle 12 a villa Braga, a Mariano, avverrà la commemorazione, con le allocuzioni ufficiali dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, con il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni, del rappresentante della Provincia di Parma e dell'oratore ufficiale per le Associazioni Partigiane.