“Commemorazione dei defunti”: misure straordinarie fino al 2 novembre

Ade Spa ed il Comune di Parma hanno predisposto tutte le misure volte a migliorare l'accoglienza e garantire la sicurezza dei visitatori nei cimiteri in vista della “Commemorazione dei defunti”, che conoscerà il suo momento culmine nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 novembre.

E' stata, pertanto, estesa a tutti i giorni della settimana, da lunedì 22 ottobre a venerdì 2 novembre, l’apertura di tutti i cimiteri con orario continuato dalle 8 alle 17.30.

Sempre nello stesso periodo è programmata l'apertura dei cancelli dei reparti dalla Galleria Perimetrale e del reparto A del cimitero della Villetta, grazie alla collaborazione con i volontari Auser. E' attivo, dal 24 Ottobre al 2 Novembre, il servizio gratuito di trasporto interno al cimitero della Villetta, dalle 8,30 alle 17.30, con pausa tra le 12.30 e le 13.30, grazie alla presenza di due mezzi elettrici condotti da volontari del Cral Tep di Parma. Per evitare situazioni di pericolo e favorire la fluidificazione del traffico, all'esterno del cimitero della Villetta, funzionerà un servizio parcheggio grazie all'impegno dei volontari Auser.

Nei giorni di giovedì 1 novembre e venerdì 2 novembre per garantire l'incolumità dei visitatori è contemplata la riduzione dell'affluenza dei veicoli muniti di permesso dentro la Villetta: l'ingresso dei mezzi privati muniti di permesso sarà consentito esclusivamente della 8 alle 9 e dalle 13 alle 14.Anche quest'anno è confermato il servizio gratuito di trasporto disabili dalla loro abitazione, nel periodo 22 ottobre-2 novembre; coloro che abbiano necessità possono prenotare il servizio gratuito al numero verde 800 977 995, servizio reso possibile grazie alla collaborazione dell'Assistenza Pubblica Parma.

Il calendario delle funzioni religiose è il seguente. Giovedì 1 novembre, le Sante Messe a suffragio nell'oratorio della Villetta sono alle 9, alle 10 ed alle 11. Alle 15.30 è in programma, sempre nell'oratorio della Villetta, la Santa Messa celebrata dal vescovo, monsignor Enrico Solmi.

Venerdì 2 novembre: Sante Messe alle 10 a suffragio dei caduti di guerra e alle 11, presso l'Oratorio della Villetta. Alle 15 è in programma la benedizione del camposanto, ed alle 16 la Santa Messa all'Oratorio. Sempre venerdì 2 novembre, alle 10, Santa Messa a Marore celebrata dal vescovo, Enrico Solmi e, al cimitero di Vigatto, Santa Messa, alle 14.30, celebrata dal vescovo, Enrico Solmi.

Nell'ambito del progetto “Città della Memoria”, coordinato dallo storico Giancarlo Gonizzi, è prevista, domenica 28 ottobre, alle 11, la visita: “Tempo immobile: simboli dell’eternità al Monumentale di Parma”, con partenza dall'ingresso principale della Villetta, per scoprire simboli ed emblemi che da secoli rimandano al tema del tempo e ci interrogano sul nostro presente e sul nostro futuro.

Durante il periodo che va dal 22 ottobre al 2 novembre, inoltre, Ade Spa ha previsto la sospensione di qualsiasi attività di manutenzione che comporti l'utilizzo di macchinari ad eccezione di piccoli interventi; questo per fare in modo che nei cimiteri non vi siano motivi di pericolo legati ad eventuali cantieri nel periodo di massimo afflusso. Sono previste limitazioni per i marmisti e per i fioristi. Gli uffici di Ade Spa sono aperti da lunedì 22 ottobre a venerdì 2 novembre con orario continuato dalle 8.30 alle 17.30. Per info: 0521 – 964042; www.adespa.it, info@adespa.it; adespa@legalmail.it.

MODIFICHE ALLA VIABILITA' per la Festività di Ognissanti e Commemorazione dei defunti, giovedì 1 novembre e venerdì 2.

In occasione della festività di Tutti i Santi, giovedì 1 novembre, e della Commemorazione dei Defunti, venerdì 2 novembre, il Comune ha previsto alcune modifiche alla viabilità.

Nella giornata di giovedì 1 Novembre 2018, nel Cimitero della Villetta, dalle 8 alle ore 19, istituzione del senso unico di marcia con direzione Nord – Sud, eccetto mezzi di trasporto pubblico, lungo viale della Villetta, da rotatoria ad intersezione con Via Stirone a Via Taro.

Nel cimitero di Marore, istituzione del senso unico di marcia con direzione Nord – Sud, eccetto mezzi di trasporto pubblico, in strada del Lazzaretto – da Strada Budellungo a Strada Salvini. Istituzione del senso unico di marcia con direzione Nord verso Sud, eccetto mezzi di trasporto pubblico, in strada Salvini, da strada del Lazzaretto a strada Traversetolo.

Istituzione del senso unico di marcia con direzione Ovest – Est, in strada S. Margherita – da Strada Traversetolo a Strada Del Lazzaretto. Istituzione del senso unico di marcia con direzione Est – Ovest in strada Pizzetti. Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in Strada Madonnina Gigli, intersezione tra Strada Salvini e in Strada Borgazzo intersezione strada Salvini.

Cimitero di Valera, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Strada Valera di Sopra – da rotatoria ad intersezione Via Cocchi/Strada Pini ad intersezione con Via Bizzarri.

Dal 15/10/18 al 2/11/18, istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta permanente per mezzi di massa superiore a 35 quintali in Viale della Villetta – area di sosta “cimitero della Villetta” ed area di sosta “Ala S. Pellegrino”.

Dal 27/10/2018 al 02/11/2018, istituzione di n°3 stalli di sosta riservati ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso principale e l’ingresso S. Pellegrino - Viale della Villetta – “cimitero della Villetta” area di sosta “Ala S. Pellegrino”.

Cimitero di Corcagnano, dal 27/10/2018 al 02/11/2018, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla passerella d’ingresso al cimitero. Istituzione di n°2 stalli di sosta riservati ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso.

Cimitero di Valera, dal 27/10/2018 al 02/11/2018, istituzione di n°2 stalli di sosta riservati ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso.

Cimitero di Ugozzolo, dal 27/10/2018 al 02/11/2018, istituzione di n°1 stallo di sosta riservato ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso. Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da strada Della Lupa che si immettono in Via Forlanini.

Per i Cimiteri di Marore, Baganzola, San Pancrazio, Viarolo e Cimitero di Eia, dal 27/10/2018 al 02/11/2018, istituzione di n°1 stallo di sosta riservato ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso.