Commercio, 200 negozi saranno aperti in agosto: 26 bar e ristoranti aperti a Ferragosto

Come di consueto, anche quest’anno il Centro Studi Ascom ha realizzato la propria indagine volta a registrare le aperture nel mese di agosto, con l’obiettivo di tenere monitorato il servizio offerto nel periodo estivo. Dall’indagine, svolta su un ampio campione di aziende associate, emerge che almeno 200 esercenti, che hanno risposto al nostro questionario, saranno aperti nel mese di agosto nella città di Parma. Di questi ben 72 sono pubblici esercizi (bar/tabacchi, ristoranti e pizzerie) e 20

alberghi (di cui ben 15 sono aperti tutto il mese di agosto).

Attività aperte nel mese di agosto 2019

Ristoranti - Pizzerie 38

Bar – Paninoteche – Pasticcerie – Gelaterie – Pub - Tabacchi 34

Alimentari – Panetterie – Drogherie – Ortofrutta 48

Abbigliamento – Calzature – Sportivi - Profumerie 30

Cartolerie - Librerie 5

Carburanti 5

Ottica - Foto 5

Poliambulatori 9

Altri servizi 10

Alberghi 20

204

Per quanto riguarda nello specifico la giornata di ferragosto è emerso che nella città di Parma si contano (tra bar, paninoteche, pasticcerie, gelaterie, pub, ristoranti e pizzerie) almeno 26 pubblici esercizi aperti. Inoltre, per chi volesse passare la notte di ferragosto a Parma, 15 alberghi saranno aperti per accogliere turisti e visitatori. Numeri, questi, sufficienti a garantire un adeguato servizio a chi resta in città e un’adeguata accoglienza a chi ha scelto Parma come destinazione turistica per l’estate.