Comune di Parma: permessi invalidi prorogati fino al 31 agosto

Con un'ordinanza viene prorogata al 31 agosto la validità dei permessi invalidi. Si tratta di un provvedimento complementare alle misure straordinarie di viabilità introdotte a seguito del DPCM 11 marzo e successivi per il contenimento del contagio da COVID 19

Preso atto del permanere dell’emergenza sanitaria e conseguentemente del perdurare delle difficoltà di sottoporre agli accertamenti medici necessari le persone a cui sia stato rilasciato il contrassegno “H” (sia esso di tipologia permanente sia di tipologia temporanea ex commi 3 e 4 dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), in scadenza. Ritenuto quindi di uniformare al 31 agosto 2020 la proroga dei permessi H - handicap, di tipologia permanente e temporanea, in scadenza, estendendo tale proroga alle targhe (massimo 2) collegate a contrassegni “H”, con scadenza tra il 15 giugno 2020 e il 30 agosto 2020, di cui siano titolari residenti in altro Comune che, nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni, siano necessitati a transitare nel Comune di Parma.