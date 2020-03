Comune: ecco la squadra di artigiani pronta ad intervenire per le emergenze domestiche

Il Comune di Parma, insieme alle Associazioni di categoria APLA, CNA, e GIA ha predisposto un elenco di professionisti selezionati, che si sono messi a disposizione, durante questo periodo, per effettuare interventi di emergenza. Dall'idraulico, all'elettricista, dal tecnico del computer al meccanico per auto si può richiedere un pronto intervento per una riparazione o un'assistenza.

SCARICA L'ELENCO

"Dopo aver raccolto e diffuso le liste relative ad esercizi che effettuano a Parma, in queste settimane, delivery sia food che di altri beni, nel rispetto delle normative vigenti, abbiamo predisposto un elenco di artigiani del territorio, garantiti dalle associazioni di categoria, che, sempre nel rispetto del DPCM in vigore​, svolgeranno i servizi di assistenza necessari in caso di guasti o emergenze domestiche. In momenti come quelli che stiamo vivendo" sottolinea l'Assessore Cristiano Casa "è importante sapere che, in casi di necessità, ci sono artigiani di comprovata professionalità in grado di intervenire prontamente e professionalmente".