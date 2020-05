Comune: fino a 3 mila euro di multa per chi abbandona mascherine e guanti

Guanti e mascherine sono diventati di uso quotidiano in tempi di emergenza coronavirus. Si tratta di rifiuti che vanno smaltiti tra quelli indifferenziati e, quello che più importa, non vanno abbandonati. Per questo il sindaco, Federico Pizzarotti, con propria ordinanza ha previsto sanzioni anche pesanti per chi abbandona mascherine e guanti monouso in aree pubbliche o aperte al pubblico. Le multe variano da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3 mila e verranno applicate fino a 30 settembre 2020.

