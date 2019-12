Comune: pubblicato il concorso pubblico per 44 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo

Da oggi è in pubblicazione il concorso pubblico per la copertura di n.44 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. Giur. D) a tempo pieno e indeterminato con previsione di riserve a favore dei volontari FF.AA. e del personale interno del Comune di Parma. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale serie Concorsi. Il bando e la domanda on line sono consultabili sul sito al seguente link

https://www.servizi.comune.parma.it/servizio/it-IT/Concorso-pubblico-per-la-copertura-di-n-44-posti-di-istruttore-direttivo-amministrativo-cat-giur-D-con-p.aspx