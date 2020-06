Comune: rinnovati fino al 30 giugno i permessi di sosta Auto Amica Ambiente

Il rinnovo dei permessi AAA – Auto Amica Ambiente –, in scadenza, è prorogato al 30 giugno. Con propria ordinanza, lo ha previsto il Comune, in base a alla richiesta dal gestore del Piano Sosta: Infomobility S.p.A. La proroga è connessa al rallentamento delle attività di sportello legate al rispetto della normative di sicurezza e distanziamento sociale introdotte per il contenimento dei contagi da COVID- 19, nell’ambito della ripresa delle attività nella Fase II.



