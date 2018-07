Concerto di Eugenio Finardi: tutte le modifiche alla viabilità

In vista del concerto di Eugenio Finardi "Finandinamente" previsto per domani 5 Luglio 2018 è stata emessa ordinanza relativamente alla chiusura e al divieto di sosta per domani:

- in b.go degli Studj, p.le S. Francesco, p.le S. D’Acquisto e str. S. Anna

- dalle ore 8:00 alle ore 18:00 P.le San Francesco Rimozione e spostamento rastrelliere porta biciclette

-dalle ore 13:00 alle ore 00:30 B.go degli Studi P.le S. D’Acquisto – da via del Prato a p.le S. Francesco – Str. S. Anna - da b.go Retto a b.go Degli Studj - Destituzione di stalli di sosta a pagamento (righe bianco/blu), stalli per motocicli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata

- dalle ore 18:00 alle ore 00:30 B.go degli Studi - P.le S. D’Acquisto – da via del Prato a p.le S. Francesco – P.le S. Francesco Str. S. Anna -