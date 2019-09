Venditti: "Ci hanno tolto la luce, abbiamo interrotto il concerto: imbarazzante"

"Allora, stasera ha vinto l’assessore: ci hanno fatto chiudere". La risata di Antonello Venditti è amara. Nasconde un mistro tra sorpresa e imbarazzo e lo manifesta sul suo profilo Facebook, dove a fine concerto va in onda una diretta: "Non mi è mai capitato di chiudere un concerto perché qualcuno ci togliesse la luce. Mi voglio scusare con chi era in Cittadella, ma questo è imbarazzante. Mi arrivavano notizie sul palco che dovevamo smettere. Ma la gente si è divertita, noi da pazzi, con suono della madonna. Sarebbe stato il concerto più bello se… . Ma agli amici di Parma do appuntamento a Roma se volete sentirlo tutto. Scusate ma ci hanno tagliato la luce. Malgrado tutto le nostre sono impressioni molto positive, questo è l’ultimo concerto della prima fase. Grazie amiche e amici di Parma". Il concerto è terminato prima del previsto e il pubblico, accorso in massa in Cittadella, è rimasto orfano di tre o quattro brani. La scaletta è stata stravolta.