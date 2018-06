Conclusa la sistemazione della provinciale tra Fidenza e Soragna

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che si sono conclusi martedì scorso i lavori di somma urgenza per il consolidamento della carreggiata stradale eseguiti lungo la SP.12 di Soragna a tratti compresi tra lo svincolo di Fidenza al sottopasso TAV. Si è trattato di interventi di fresatura, con successiva asfaltatura, è stata inoltre ripristinata la segnaletica orizzontale. I lavori, la cui urgenza era stata segnalata anche dal Comune di Fidenza, hanno comportato un investimento di 74 mila euro da parte della Provincia di Parma. Affidati alla ditta SIP Spa, si sono prolungati a causa del maltempo: iniziati il 16 maggio si sono conclusi il 12 giugno. “Siamo intervenuti con un provvedimento di somma urgenza vista l’alta percorribilità e visibilità di quel tratto, che è una specie di biglietto da visita per chi arriva nel Parmense da nord ovest” spiega Gianpaolo Serpagli, Delegato alla Viabilità della Provincia di Parma. Apprezzamento per il lavoro svolto dal Sindaco di Fidenza Andrea Massari:” Ringraziamo la Provincia per l’intervento tempestivo che ha ripristinato la sicurezza e il decoro della strada.”

