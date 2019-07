Concorsi nelle aziende sanitarie: la Fp Cgil organizza i corsi di preparazione

In vista dei concorsi per profili amministrativi cat. C e cat. D che saranno banditi dalle Aziende sanitarie di Modena, Piacenza, Parma e Reggio Emilia, il sindacato FP CGIL di Parma organizza un corso di preparazione ai concorsi, che si svolgerà durante il mese di settembre.

I bandi di concorso pubblicati il 19 giugno sul Bollettino ufficiale (BUR) della regione Emilia Romagna sono relativi a profili di assistente amministrativo cat.C, collaboratore amministrativo cat. C profilo economico e finanziario, collaboratore amministrativo cat.D profilo giuridico.

Per partecipare al concorso di Assistente è necessario il diploma di scuola superiore mentre per i concorsi di Collaboratore è necessaria la laurea. Inoltre, per tutti i bandi di concorso saranno previste delle quote di assunzioni riservate al personale interno in possesso dei titoli sopra citati: in sostanza una quota di assunzioni verrà coperta tramite procedura diverticalizzazione.

Il corso promosso dalla FP CGIL si terrà tutti i lunedì di settembre dalle 14.30 alle 18.30 nel salone B. Trentin della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/a. L'iscrizione è gratuita per gli iscritti alla CGIL, eventuali posti liberi verranno successivamente resi disponibili ai non iscritti, previo versamento di un contributo, e per una quota massima di 120 partecipanti.