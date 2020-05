Concorso ATA 24 mesi ― Graduatorie di Prima Fascia: tutto quello che c'è da sapere

A seguito del successo ottenuto nell’assistenza alle procedure di mobilità, la FLC CGIL di Parma procede con l’assistenza ai propri iscritti nella compilazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie di prima fascia in modalità agile.

Pagina del sito dell’USR e Tempistica di presentazione delle domande

Per le informazioni e la documentazione istituzionale è possibile consultare la Specifica Pagina dell’USR dell’Emilia-Romagna.

Le domande potranno essere presentate dalle 8.00 del 5 maggio 2020, fino alle 23.59 del 3 giugno 2020.

Assistenza alla compilazione

Per ricevere assistenza occorre essere iscritti alla FLC CGIL di Parma.

Qualora non si fosse già iscritti si può contattare il sindacato per e-mail all’indirizzo iscrizioni.flc@cgilparma.it indicando nell’oggetto “Nome + Cognome + Richiesta Iscrizione”; nel testo del messaggio, indicare un proprio recapito telefonico, la scuola di servizio (se occupati) e la propria situazione lavorativa (di ruolo, supplenza annuale, supplenza breve e saltuaria, disoccupato); sarete contattati quanto prima.

Occorre inoltre seguire i passaggi qui elencati

Compilare il Modulo Google per la raccolta di informazioni e le Prenotazioni.

Scrivere per e-mail all’indirizzo ata24mesi2020.flc@cgilparma.it scrivendo nell’oggetto“Nome + Cognome + Richiesta appuntamento 24 mesi” e nel testo del messaggio indicare un proprio recapito telefonico, la data e l’ora desiderata. Faremo il possibile, pur non potendo certo dare garanzie, per soddisfare le richieste.

Verificare le credenziali d’accesso al portale Istanze On Line (Username, Password e Codice Personale).

Controllare che siano effettivamente funzionanti e operative provando ad accedere al portale. In questo caso potrebbe essere utile seguire il Tutorial sul recupero delle credenziali per l’accesso al portale Istanze On Line.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prepararsi alla compilazione dei modelli e degli allegati.

Anche se in questa occasione occorrerà procedere alla compilazione direttamente sul portale Istanze On Line, per prepararsi nel migliore dei modi è opportuno prendere visione dei corrispondenti modelli in formato PDF impiegati in passato: Modello B1 ― Domanda d’inserimento, del Modello B2 ― Domanda d’aggiornamento, ed eventualmente dell’Allegato F ― Richiesta di rinuncia ai contratti a tempo determinato e dell’Allegato H ― Attribuzione della priorità nella scelta della sede per situazioni di disabilità.