Conigli morti per avvelenamento ? Il Comune di Collecchio chiude il parco Nevicati

Diversi conigli sono morti all'interno del parco Nevicati di Collecchio ed il Comune ne ha disposto la chiusura, fino a quando la causa delle morti non sarà accertata. Secondo le prime infromazioni è possibile che gli animali siano stati avvelenati: è proprio per motivi di sicurezza quindi che l'Amministrazione ha deciso di chiudere il parco, non permettendo così l'accesso al Centro culturale. La zona infatti è frequentata da molte persone con i cani e da bambini. E' stata anche presentata una denuncia contro ignoti ai carabinieri e sono stati predisposti alcuni cartelli che avvisano il pubblico dell'ordinanza. Alcuni animali sono stati portati all'Istituto Zooprofilattivo per le analisi.