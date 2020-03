Consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci: tutte le informazioni

Consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci. Il Comune di Parma, assessorato al Welfare, guidato da Laura Rossi, è in prima linea in tema di misure legate all'emergenza coronavirus ed ha organizzato un sistema in parallelo a quello legato al potenziamento dell'assistenza domiciliare, garantendo la consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci: chiunque abbia necessità o intenda segnalare persone anziane, in situazione di disagio o di solitudine, anche in eventuale stato di quarantena, può contattare il numero di reperibilità operativa 339.6859982 dalle ore 8.30-17.30 dal lunedì al venerdì (fuori da questi orari è possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica, oppure contattare il numero verde di SEIRS CROCE GIALLA 800112822).

Parma: viaggio nella città fantasma

IL NUOVO DECRETO: COSA FUNZIONA E COSA NO

A fronte delle limitazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio, Conte, di domenica 8 marzo, valide fino a venerdì 3 aprile, in tema di misure di contenimento della diffusione del coronavirus, anche a Parma è stata disposta la sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili. Il Comune di Parma si è attivato per potenziare gli interventi domiciliari per cui le famiglie in difficoltà possono contattare direttamente gli operatori dei poli Sociali Territoriali. Ed ha dato seguito all'attivazione del nuovo servizio di consegna di generi alimentari e farmaci a domicilio.

Al numero di reperibilità operativa risponde personale del Comune di Parma e predispone il servizio di consegna a domicilio in collaborazione con:

EMPORIO SOLIDALE, il quale si preoccuperà di preparare quanto necessario attraverso Pacco alimentare con generi di prima necessità che richiedono la preparazione e la cottura da parte della persona che li riceve, oppure Pacco alimentare con generi di prima necessità immediatamente fruibili, che non necessitano alcuna preparazione;

Farmacie Lloyds, che prepareranno i farmaci necessari e li consegneranno a domicilio o li faranno consegnare da volontari; I volontari del SEIRS – CROCE GIALLA, che consegneranno sia i pacchi alimentari che, eventualmente, i farmaci;

Altre Associazioni di volontariato del territorio sono disponibili ad integrare i volontari del Seirs per la consegna a domicilio, tra cui Ancescao e i Trasporti Solidali, Croce Rossa, Punti di Comunità.

Gli operatori del Comune di Parma daranno precise informazioni telefoniche in relazione all’individuazione e identificazione dei volontari autorizzati alla consegna. Al fine di evitare eventuali inconvenienti è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite.

“Anche in questo frangente di emergenza – sottolinea l'Assessore Laura Rossi - è apprezzabile la capacità del mondo associativo della città di fare quadrato intorno all’Amministrazione Comunale per tutelare le persone più fragili della nostra Comunità. A tal scopo, si invita a prestare attenzione, alle persone più fragili, ad esempio all’interno dei condomini agli anziani o alle persone che potrebbero essere in difficoltà nella quotidianità, e a segnalarlo al numero telefonico di cui sopra. Sempre allo scopo di “fare quadrato” in questa situazione di emergenza sanitaria, che ci coinvolge tutti, in quanto responsabili verso la nostra comunità”.