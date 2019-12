Consegna speciale per Tnt Traco all’Ospedale dei bambini

Un camioncino carico di giochi: è proprio il caso di dirlo. Sono arrivati con un camioncino carico di giochi i rappresentanti del Gruppo Tnt Traco di Parma, Mattia Cilloni e Michele Bagazzi. Travestito da Babbo Natale Mattia, insieme al collega Michele, ha percorso tutti i corridoi dell’Ospedale dei bambini spingendo carrelli carichi di giochi scelti con cura a seconda dell’età dei bambini e delle loro preferenze. Attraverso di loro, il gruppo di trasporti che fa capo a Fedex ha fatto sentire anche quest’anno la sua vicinanza ai giovanissimi ricoverati, consolidando una tradizione che si rinnova con la magia del Natale.

Ad accompagnarli le volontarie di Giocamico capitanate da Barbara Ghinelli con le coordinatrici infermieristiche Giuseppina Nicosia, Maria Luisa Zou, Elena Fornari e Claudia Marcatili che hanno caricato i giochi sui loro carrelli colorati pronti per le consegne. Ogni pacco un’attenzione tutta particolare per ogni paziente costretto in Ospedale.