Consegnati i lavori del ponticello di Grammatica sulla Sp 75

Ieri la Provincia di Parma – Servizio Viabilità, dopo un sopralluogo tecnico sul ponticello sulla strada provinciale n. 75 che collega Monchio delle Corti a Corniglio, all’altezza dell’abitato di Grammatica, avendo constatato l'aggravarsi della situazione, ha attivato una procedura di somma urgenza per i lavori di ripristino del manufatto.



Sempre ieri, sono stati quindi immediatamente consegnati i lavori all'impresa Lazzari Rineo e figli.

Durante la firma dei documenti sono arrivati sul posto anche i due Sindaci dei Comuni coinvolti: Delsante di Corniglio e Riani di Monchio delle Corti.



I lavori di ripristino si concluderanno in un paio di mesi.



La situazione del ponte era già da tempo sotto controllo da parte dei tecnici della Provincia:

era già stata avviata la progettazione della messa in sicurezza e il traffico, dopo una prima limitazione al senso unico alternato, lo scorso 24 aprile era stato chiuso del tutto, accelerando le procedure di intervento.



“Siamo consapevoli della difficoltà dei cittadini a causa dell’interruzione della strada, come Comune come Provincia ci siamo attivati prontamente per risolvere il problema al più presto" dichiara Giuseppe Delsante, Sindaco di Corniglio e Delegato provinciale alle Infrastrutture e alle Politiche per la montagna.



PERCORSO ALTERNATIVO: la SP 665R “Massese” sino a Pastorello e la SP 13 “di Corniglio”, rimanendo comunque raggiungibili dall’abitato di Monchio le località Casarola, Riano e Grammatica.

