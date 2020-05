Continuano i controlli per la Fase 2: sanzionati 27 parmigiani

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme contenute nelle ordinanze e nei decreti anticontagio da Covid-19. Nella giornata di giovedì 7 maggio sono state effettuate più di 1.100 verifiche nei confronti delle persone e sono state comminate 27 sanzioni. I controlli nei confronti delle attività commerciali e dei locali sono stati invece poco più di 800: solo il titolare di un'attività è stato multato per non aver rispettaro le regole.

