Controlli nei locali della movida: multe per 3.500 euro

Controlli ai locali pubblici della movida di Parma. Nel pomeriggio di lunedì 1° ottobre i poliziotti della Questura di Parma, il personale della Divisione Amministrativa, la Digos e il reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, in collaborazione con l'Ispettarato del Lavoro e all'Ausl, hanno controllato vari esercizi pubblici: sono state riscontrate alcune irregolarità per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche e sanitarie, oltre che per la normativa sui sistemi di videosorveglianza e quelli sonori. Sono state controllate in tutto 21 persone, di cui 14 straniere: 5 avevano precedenti di polizia. Un cittadino straniero è stato accompagnato in Questura per la verifica della sua regolarità sul territorio italiano. Le sanzioni amministrative per i locali sono state in totale 3.500 euro.