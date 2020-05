Controlli nella prima domenica della Fase 2, sale il numero di sanzioni: 21 parmigiani multati

Torna a salire il numero delle persone sanzionate perchè sorprese perchè violavano le norme anticontagio diposte dai Decreti e dalle ordinanze. Nella prima domenica della Fase 2, ieri 10 maggio, le forze dell'ordine hanno effettuato circa mille controlli: le persone multate sono state 21.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molti parmigiani si sono recati sul nostro Appennino per escursioni e camminate ma non tutti hanno rispettato le regole previste: ricordiamo che gli spostamenti sono previsti sono individualmente o in compagnia della o delle persone con le quali si convive. E' inoltre necessario rispettare la distanza di sicurezza dalle altre persone. Per quanto riguarda i locali invece è stato sanzionato un solo titolare di locale, a fronte di più di 700 controlli.