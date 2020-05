Controlli per le norme anticontagio da Covid-19: altri 33 parmigiani sanzionati

Proseguono i controlli nei confronti dei cittadini di Parma e provincia per verificare il rispetto delle norme contenute nei decreti e nelle ordinanze emanate per limitare il contagi da coronavirus. Nella giornata di lunedì 11 maggio altre 33 persone sono state sanzionate, poichè bloccate mentre effettuavano spostamenti non autorizzati: i controlli nei confronti delle persone sono stati oltre mille. Sono stati invece 4 i titolari di attività commerciali che sono stati multati nelle ultime 24 ore: anche in questo ambito i controlli sono stati un migliaio.

