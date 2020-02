Convince i genitori a giocare al Miliardario e vincono 300 mila euro

Voleva a tutti i costi anche lui un Gratta e Vinci, così il padre, un 48enne calabrese che si trova nella nostra città da pochi giorni, lo ha accontentato dopo una serie di capricci. Quel tagliando ha fatto vincere ai genitori ben 300 mila euro con il gioco 'Il Miliardario'. La storia, raccontata dalla Gazzetta, è eccezionale: l'uomo, che era entrato in una ricevitoria di Parma per comprare 15 euro di crediti per i giochi della Nintendo, aveva preso un primo Gratta e Vinci con i 5 euro del resto. Con quel 'grattino' ha vinto altri 5 euro, investiti in un secondo tagliando, con il quale non ha vinto nulla. Il figlio di 5 anni e mezzo però ha insistito per avere anche lui un 'grattino' dello stesso concorso, il Miliardario. Così il padre ha ceduto alle sue insistenze: quel tagliando, di soli 5 euro, ha fatto vincere oltre 300 mila euro ai genitori.