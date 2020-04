Le forze dell'ordine setacciano in quartieri: altri 115 violazioni delle regole anticoronavirus

Altre 115 sanzioni nei confronti di parmigiani che hanno effettuato, nella giornata di ieri 8 aprile, spostamenti senza autorizzazione, ovvero in assenza di motivazioni di lavoro, salute o necessità. E' questo il bilancio di 24 ore di controlli da parte delle forze dell'ordine che hanno perlustrato il territorio di Parma e provincia per verificare il rispetto delle ordinanze e dei decreti approvati per contrastare il contagio da coronavirus. I controlli sulle persone sono stati in totale 1.554 mentre quelli nei confronti delle attività commerciali sono stati 1.100: in questo ultimo caso non c'è stata nessuna infrazione. I controlli continueranno nei prossimi giorni con un'intensificazione nei giorni di Pasqua e Pasquetta, per impedire i pic nic - vietati dalle normative - per questi due giorni di festa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.