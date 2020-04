Ecco cosa riapre da oggi a Parma

Da oggi, lunedì 27 aprile, a Parma inizia concretamente la cosidetta fase 2, nell'ambito dell'emergenza Covid-19 in corso. L'ordinanza regionale, approvata nei giorni scorsi, prevede infatti - anche per la nostra città - la riapertura della vendita del cibo da asporto da parte di "esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali".

Nello specifico significa che rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie e pizzerie al taglio possono tornare a lavorare, ma solo nella modalità da asporto: sarà possibile effettuare un'ordinazione online o via telefono e recarsi poi - in un orario stabilito - a ritirare il cibo e le bavande. All'interno del locale infatti ci potrà essere un solo cliente. Non sarà possibile consumare gli alimenti e le bevande sul posto.

Sempre dal 27 aprile a Parma via libera anche all'attività dei negozi di toelettatura degli animali di compagnia. Anche in questo caso occorre prendere un appuntamento e recarsi, un cliente per volta, utilizzando i mezzi di protezione individuale e garantendo il distanziamento sociale.

