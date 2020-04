Coronavirus: ecco cosa si può fare e cosa no dal 4 maggio

Da lunedì 4 maggio entrerà in vigore il nuovo decreto del Governo per limitare il contagio da Covid-19, approvato domenica 26 aprile, che contiene anche le nuove regole per gli spostamenti. Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti che ci hanno posto i nostri lettori.

Posso uscire a fare una passeggiata?

Si, dal 4 maggio sarà possibile: cade il limite dei 200 metri dalla propria abitazione. E' consentita l'attività fisica individuale, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro nel caso di un allenamento individuale e di due metri, nel caso della presenza di due persone.

Posso uscire a fare jogging?

Si, dal 4 maggio sarà possiibile. Sarà possibile andare a correre ma evitare assembramenti, con il rispetto della distanza di sicurezza.

Posso andare a trovare i miei parenti, anche se vivono in un altro Comune?

Si, dal 4 maggio è consentito andare a trovare i genitori ed i propri 'congiunti' anche se residente in un altro Comune. Le visite ai parenti vanno fatte sempre nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale ed usando le mascherine. In ogni caso non sarà possibile organizzare 'feste familiari'.

Posso andare a trovare i miei genitori che si trovano in un altra regione?

No, non è possibile uscire dalla propria regione per andare a trovare i genitori ed i parenti.

Posso andare dalla mia fidanzata?

Si, il governo ha chiarito che tra i congiunti sono compresi anche "parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili.

Posso organizzare una cena a casa di amici?

No, secondo il decreto questa attività non è consentita, nemmeno se gli amici abitano nella stessa città o nello stesso quartiere.

Posso andare nella mia seconda casa?

No, non è possibile. Lo ha chiarito il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli: "Non si possono raggiungere le seconde case. Mi sembra che ci sia qualche presidente di Regione che lo sta ipotizzando, ma nell'ambito di questo Dpcm non è possibile".