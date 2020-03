Coronavirus: anticipate a domani 18 marzo le lauree in Scienze infermieristiche

L’Università di Parma ha anticipato a domani, mercoledì 18 marzo, alle 9, la seduta di Laurea straordinaria in Scienze infermieristiche originariamente prevista per aprile. Come tutte le Lauree dell’Ateneo di Parma dalla scorsa settimana, la seduta si terrà on line con prova pratica e dissertazione della Tesi.

L’anticipo è reso necessario dalla situazione determinata dall’infezione da Coronavirus e dalla conseguente richiesta di personale sanitario, in questo caso infermieri, espressa nei giorni scorsi sia dalla Regione Emilia-Romagna sia dalle Aziende Sanitarie per poter fronteggiare al meglio l’emergenza COVID-19.

In questo modo l’Università di Parma mette a disposizione nuovi infermieri che possono essere assunti fin da subito. L’esame di Laurea ha infatti valore di Esame di Stato abilitante alla professione.

«Anche questo anticipo, per il quale mi sento di ringraziare in modo particolare la Presidente del corso di laurea, prof.ssa Elena Giovanna Bignami, e con lei tutto l’apparato amministrativo, è uno dei modi con cui l’Università di Parma dà un proprio contributo nell’affrontare l’emergenza – commenta il Rettore Paolo Andrei –. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento ai Colleghi e alle Colleghe del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ai medici in formazione specialistica, così come a tutti i medici e al personale infermieristico e di supporto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria per il grandissimo impegno profuso nell’assistenza agli ammalati che stanno combattendo questa impegnativa battaglia. Tutto l’Ateneo vi è grato ed è al vostro fianco».

Dopo le prime Lauree on line la scorsa settimana (Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale; Dipartimento di Ingegneria e Architettura), tutti i Dipartimenti dell’Università di Parma hanno in programma sedute di Lauree in modalità telematica, una delle azioni messe in campo dall’Ateneo per garantire agli studenti la continuità formativa e la possibilità di portare a termine il proprio percorso di studi pur con le limitazioni imposte dall’emergenza in atto.

Da questa settimana Lauree on line anche per i Dipartimenti di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali (da ieri 16 marzo), Scienze degli Alimenti e del Farmaco (da oggi 17 marzo), Scienze Economiche e Aziendali (da domani 18 marzo), Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (da giovedì 19 marzo), Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche (da giovedì 19 marzo), Scienze Medico-Veterinarie (da giovedì 19 marzo).