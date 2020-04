Coronavirus: chi non installerà l'App avrà limitazioni negli spostamenti?

Dopo la fine del lockdown non sarà obbligatorio scaricare l'App Immuni ma c'è un particolare che potrebbe cambiare tutto. E' solo un'ipotesi ma, secondo il Corriere della Sera, chi non installa l’applicazione rischia infatti di andare incontro ad alcune limitazioni negli spostamenti. Gli scenari, in ogni caso, sono in evoluzione. Non tutti, ovviamente, hanno uno smartphone e quindi la limitazione, nel caso ci fosse, sarebbe comunque inapplicabile. E altamente improbabile la possibilità che chi non installa l'App non possa uscire di casa come gli altri cittadini.

Gli anziani che non hanno dimestichezza con la tecnologia - e che magari non possiedono uno smartphone - potrebbero invece essere dotati di un braccialetto elettronico che funzionerà allo stesso modo dell’app. Anche in questo caso non ci sarà nessun obbligo.

Coronavirus, come funzionerà l’app Immuni

L’applicazione dovrebbe essere composta da due distinte sezioni e funzioni. La prima è un sistema di tracciamento dei contatti che funziona grazie alla tecnologia bluetooth: sarà in pratica possibile rilevare la vicinanza tra due smartphone entro un metro e ripercorrere a ritroso tutti gli incontri di una persona risultata positiva al Covid-19, così da poter rintracciare e isolare i potenziali contagiati. La app conserva sullo smartphone di ciascun cittadino che la utilizzerà una lista di codici identificativi anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stata vicino. Si evita la vera e propria geolocalizzazione. I dati sulla posizione esatta e sugli spostamenti dei cittadini non sono necessari né consigliati ai fini del tracciamento del contagio. Per la privacy, pare un compromesso accettabile. L’applicazione dovrebbe inoltre contenere un diario clinico con tutte le informazioni più rilevanti del singolo utente (sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci) e che dovrebbe essere aggiornato tutti i giorni con eventuali sintomi e cambiamenti sullo stato di salute.