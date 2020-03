Coronavirus, l'appello dalla Rianimazione del Maggiore: "State a casa"

Un messaggio forte ed importante, direttamente dagli operatori sanitari che, ogni giorno e ad ogni ora, lavorano all'interno del reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sono in prima linea contro il coronavirus: quasi in trincea. L'appello è quello che stanno facendo tutte le istituzioni e i sanitari: rimanere a casa per cercare di evitare il più possibile la diffusione del coronavirus.

"Mi è arrivato questo messaggio - ha scritto il sindaco Pizzarotti su Facebook- dai ragazzi della rianimazione dell'ospedale Maggiore a tutta #Parma: Restate a casa". Loro stanno lottando come dei leoni per noi, sono in trincea e ci esortano a rimanere a casa. Facciamolo. A loro e a tutte le persone che oggi combattono contro questo virus, la mia più grande stima e il più grande affetto. Non mollate, tutta Parma è con voi".