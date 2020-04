Coronavirus, Arcuri: "La App resterà uno strumento volontario"

La app "sarà e resterà volontaria". Lo ha precisato il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel punto stampa di oggi. "Se non fossimo tutti protagonisti di una tragedia dovrei rispondere che è una farsa immaginare che possa uscire solo chi ha scaricato la app", ha detto Arcuri parlando di una "semplificazione massima". Rispondendo poi a una domanda sull'ipotesi di un braccialetto per chi non scarica la app, Arcuri ha concluso che "non l'avevo sentita, l'app sarà l'unico strumento".

