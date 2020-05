Da lunedì 18 maggio addio all'autocertificazione: rimarrà solo per spostarsi tra le Regioni

Una delle novità più importanti della fase che inizierà a partire da lunedì 18 maggio - con le nuove regole che dovrebbero consentire la circolazione delle persone all'interno del territorio regionale - sarà l'addio all'autocertificazione.

Il modello, da presentare alle forze dell'ordine al momento del controllo, infatti, dovrebbe rimanere attivo solo per giustificare gli spostamenti al di fuori della Regione Emilia-Romagna, che saranno consentiti - almeno fino al mese di giugno come anticipato da alcuni esponenti del Governo - solo per motivazioni di lavoro, salute e necessità. Per quanto riguarda invece la provincia di Parma e tutto il territorio regionale - vista anche la riapertura in sostanza di tutte le attività ancora chiuse - gli spostamenti saranno possibili senza autocertificazione.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte non lo ha detto apertamente, ma lo ha lasciato intendere: "Ci avviamo a una ripartenza pressoché completa o comunque a una fase dove riapriranno gran parte delle attività"