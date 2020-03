Coronavirus: bando urgente dell’Azienda Usl di Parma per l'assunzione di medici

Per rispondere alle necessità aziendali di cura e assistenza ai malati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e fino al termine della situazione emergenziale, l’Azienda Usl di Parma ha emesso un bando urgente per ricercare medici con

contratto di lavoro occasionale o libero professionale. E’ previsto il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a professionisti medici nelle discipline di: medicina interna, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio e anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. I candidati interessati potranno far pervenire la propria candidatura utilizzando il modulo di candidatura presente sul sito web aziendale www.ausl.pr.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, “Concorsi avvisi attivi”. Il modulo di candidatura e la documentazione ad esso allegata in formato pdf, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it.

