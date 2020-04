Bollino antifascista per i buoni spesa, Pizzarotti: "E' stato un errore, Parma non lascia indietro nessuno"

Coronavirus ed emergenza sociale. Alcuni lettori ci hanno segnalato che, nel compilare il modulo per la richiesta dei buoni spesa al Comune di Parma, una delle domande a cui rispondere nel testo era l'affermazione della sottoscrizione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Il sindaco Federico Pizzarotti, dopo le polemiche, ha chiarito la situazione nella mattinata del 4 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In merito ai bonus spesa è stato erroneamente inserito parte di un regolamento che vale per la richiesta di sale civiche, patrocini e contributi per attività ed eventi. In questa parte c'è scritto che se professi xenofobia, razzismo e nazismo non puoi beneficiare di sale civiche, contributi o patrocini dal Comune di Parma. Da noi è così e rimarrà così. Ma non vale per i bonus spesa, si correggerà l'errore, grazie a chi lo ha fatto notare con gentilezza. Non sarebbe stato comunque vero che i bonus spesa vengono negati a chi non si affermi antifascista: il Primato Nazionale e la signora Meloni sono notori dispensatori di bufale (l'ultima di Meloni l'abbiamo vista girare la settimana scorsa, quel servizio del tg3 sull'origine del virus, ovviamente una bufala). Parmigiani, chi ha bisogno chieda di accedere ai bonus spesa: a Parman nessuno viene lasciato indietro. Chiudo: ai seguaci del Primato Nazionale e della signora Meloni che da ieri mi scrivono "Devi morire" "infame" "merda" "schifoso" "w il duce" "w i camerati" "verme" "bastardo" e altre bestialità: se foste di Parma e aveste bisogno di accedere al servizio, accedereste nonostante tutto il vostro odio represso contro l'altro. Parma è fatta così".