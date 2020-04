Coronavirus, a Parma boom di domande per i buoni spesa: sono già 2.400

Sono state già 2.400 le domande presentate dai cittadini di Parma per poter accedere ai buoni spesa, lo strumento individuato dal Governo per cercare di contrastare la situazione di emergenza sociale che, in questi giorni, si sta verificando in conseguenza dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da coronavirus.

Il modulo online sul sito del Comune di Parma è compilabile da venerdì 3 aprile: in pochi giorni, quindi, tanti singoli e famiglie che vivono a Parma hanno deciso di fare richiesta dei fondi. Ora ci sarà una fase di verifica e poi l'attivazione dei buoni a favore dei cittadini in difficoltà.