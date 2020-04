Coronavirus, cala il numero di sanzioni: 35 parmigiani sanzionati in 24 ore

Cala il numero di sanzioni comminate ai parmigiani per il mancato rispetto delle ordinanze e dei decreti che stabiliscono le limitazioni agli spostamenti per l'emergenza Covid-19. Nel corso della giornata di ieri, lunedì 27 aprile infatti le forze dell'ordine che, come ogni giorno, setacciano il territorio per verificare il rispetto delle norme, hanno multato 35 persone. I controlli sono stati, in totale, circa 2.600: poco più di 1.500 per le persone e 1.100 per gli esercizi commerciali. In questo ambito sono stati sanzionati tre titolari di locali per non aver rispettato le regole.

