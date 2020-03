Coronavirus, cambiano i servizi erogati dal Punto Amico di Fidenza

Cambia il Punto Amico di Fidenza in seguito alle nuove disposizioni dettate dall'emergenza Covid 19, e i suoi servizi o saranno erogati in misura ridotta (solo per alcune urgenze) e secondo le seguenti modalità, fino a data da destinarsi. In particolare il Punto Amico sarà aperto nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 13. Prima di recarsi fisicamente allo sportello si consiglia di telefonare ai seguenti numeri: 0524 517311/312, per consultarsi con le operatrici circa l'effettiva urgenza dell'esigenza e per avere indicazioni sulla possibilità di risolvere online o via mail la richiesta. Qualora non fosse possibile rispondere online alla richiesta, riconosciuta effettivamente urgente, si concorderà un appuntamento con le operatrici. Vengono garantite su appuntamento attività urgenti come ad esempio: certificati per la stesura di atti notarili irrevocabili dichiarazioni sostitutive di atto notorio solo ai residenti nel Comune di Fidenza, per l'impossibilità dell'utente stesso a muoversi fra Comuni diversi I cambi di residenza sono effettuabili via mail scrivendo all'indirizzo: residenze@comune.fidenza.pr.it I permessi zona ztl scaduti o in scadenza sono prorogati d'ufficio fino al 3 aprile. Successivamente saranno fornite ulteriori indicazioni. Le carte di identità scadute o in scadenza sono automaticamente prorogate fino al 31 agosto, come indicato dal Decreto Cura Italia.

Saranno invece rinnovate le carte di identità rubate o smarrite, solo con regolare denuncia ai Carabinieri di furto o smarrimento della stessa SONO GARANTITE REGOLARMENTE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE AI DECESSI E ALLE NASCITE