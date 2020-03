Coronavirus, casa protetta e pensionato albergo di Fidenza chiusi alle visite esterne

La Casa protetta e il Pensionato Albergo di Fidenza sono chiusi alle visite esterne per salvaguardare la salute degli ospiti e preservarli dal rischio di contagio da coronavirus. La chiusura è stata concordata tra l'Amministrazione Comunale, ASP Distretto di Fidenza e Cooperativa Aurora Domus in conformità con quanto stabilito dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera M. I familiari degli ospiti non possono, quindi, accedere alle strutture se non in casi di assoluta necessità, che vanno preventivamente comunicati telefonicamente ai coordinatori che provvederanno a sottoporli ai responsabili sanitari delle strutture per valutare eventuali eccezioni.