Coronavirus: chiudono i reparti Covid anche a Torre delle Medicine

Le strutture sanitarie di Parma, con l'avvicinarsi della fine della pandemia da coronavirus, stanno pian pian tornando a svolgere le funzioni che svolgevano prima dell'emergenza Covid-19. Così come successo per altri reparti dell'Ospedale Maggiore di Parma anche la Torre delle Medicine sta tornando alla normalità. Proprio qui nel mese di marzo tre piani erano stati trasformati in reparti Covid: in totale i posti letto destinati ai pazienti positivi al coronavirus erano 137. I piani interessati sono in quarto, il quinto e il sesto: tutti e tre, da qualche giorno, sono stati sanificati e verranno riaperti come reparti per la normale degenza. Ritorno alla normalità vuol dire anche cambiamento nella tipologia di pazienti: ora alla Torre delle Medicine tornano pazienti con patologie di varia natura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.