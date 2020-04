Coronavirus, Conte conferma: "Il blocco prosegue fino al 3 maggio"

E' stato firmato il nuovo decreto per estendere il lockdown. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha spiegato come dal 14 aprile riapriranno cartolibrerie e librerie, negozi per bambini e neonati per rispondere ad alcune richieste arrivate dalle famiglie.

"Il lockdown prorogato fino al 3 maggio": lo ha annunciato il premier Conte nella conferenza stampa a palazzo Chigi. "Se prima del termine si verificassero le condizioni il governo provvederà di conseguenza".

Per la fase due il governo è al lavoro con un gruppo di esperti per inventare nuovi modelli organizzativi. Il bresciano Vittorio Colao (amministratore delegato di Vodafone) presiederà la task force. Servirà infatti un nuovo protocollo di sicurezza per riaprire in sicurezza le aziende che possano garantire un rispetto delle distanze necessarie nei luoghi di lavoro.

"L'indice di contagio dovrà essere inferiore a 1" spiega Conte citando la necessità di una "economia di guerra". Serviranno nuove norme per regolare gli spostamenti anche tramite i mezzi pubblici.